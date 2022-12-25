Албон назвал сезон-2022 лучшим в своей карьере в «Формуле-1»

Пилот «Уильямс» Александр Албон заявил, что считает сезон-2022 лучшим в своей карьере.

«Сезон был непростым, но позитивным для меня. Думаю, это был мой лучший год в «Формуле-1». Да, я провел не так много времени в «Королевских гонках», всего 3 сезона, но 2022 — лучший для меня. Я серьезно вырос как пилот, и это самое главное. Чувствую, что теперь могу правильно применять накопленный опыт. Трудно оценивать самого себя, но, кажется, получилось неплохо.

Думаю, я вернул себе уверенность в собственных силах, а это одна из важнейших вещей, ведь за рулем болида ты должен показывать максимальную скорость. Я выжимал из болида все до предела, а у меня с этим были проблемы в 2020 году», — приводит Motorsport слова Албона.

В 2022 году Албон вернулся в «Формулу-1» в статусе боевого пилота, он пропускал сезон-2021. По итогам прошедшего чемпионата 26-летний гонщик занял 19-е место в личном зачете с 4 очками.