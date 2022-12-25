Бинотто рассказал о своей самой сложной задаче на посту руководителя «Феррари»

Бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что самой тяжелой задачей для него было объявить немецкому пилоту Себастьяну Феттелю о том, что команда не будет продлевать с ним контракт.

«Себастьян — великий гонщик, и то, чего он достиг, вызывает восхищение. «Феррари» повезло, что он был частью команды в течение шести важных лет. Он многое сделал для команды как гонщик, и каждый поклонник «Феррари» по-прежнему любит Себастьяна.

Мне было тяжело объявить ему, что мы не будем продлевать [его контракт]. Возможно, это была самая трудная задача, которую я выполнял за свою карьеру, потому что, когда ты любишь такого человека, и тебе действительно нравится работать с ним, трудно принять решение и объявить об этом. Это был важный момент и для моей карьеры, потому что, преодолевая трудности, ты становишься сильнее", — приводит GP Fans слова Бинотто.

Феттель с 2015 года представлял «Феррари», в составе которой дважды стал серебряным и один раз бронзовым призером «Формулы-1». В 2020 году «Феррари» сообщила, что не будет продлевать контракт с пилотом.