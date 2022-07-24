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Сегодня, 18:25

Ферстаппен: «После схода Леклера я просто контролировал ход гонки»

Ферстаппен поделился эмоциями после победы в гонке «Гран-при Франции»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после победы в гонке «Гран-при Франции».

«С самого старта у нас был очень хороший темп, я старался давить на Шарля. Но преследуя соперника вплотную на этой трассе, тем более в такую жару, ты начинаешь сильно перегревать шины. Так что у меня даже не было шансов попробовать провести обгон — только один раз.

Мы просто старались сохранять спокойствие, держаться как можно ближе. Мы чуть раньше провели свой пит-стоп, после чего было сложно сказать, как именно могла бы развиваться гонка в дальнейшем. Но наша машина была быстрой.

Конечно, Шарлю очень не повезло. Надеюсь, с ним все в порядке. Но после случившегося я просто контролировал ход гонки и старался беречь шины», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку напарник Хэмилтона Джордж Расселл.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12658160/french-grand-prix-live-updates-from-race-as-charles-leclerc-starts-on-pole-ahead-of-max-verstappen
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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