Хэмилтон назвал отличным результатом второе место на «Гран-при Франции»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги «Гран-при Франции». Британец финишировал вторым.

«Вообще гонка получилась очень тяжелой, поскольку у меня в кокпите сломалась система подачи питьевой воды. Но с учетом того, как сильно мы отставали от лидеров по ходу уик-энда, это просто отличный результат.

Надежность техники — это одна из вещей, в которых моя команда была поразительно хороша. Так что мои поздравления команде", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гонку выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третьим стал напарник Хэмилтона Джордж Расселл.