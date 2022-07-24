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Сегодня, 20:14

Хэмилтон назвал отличным результатом второе место на «Гран-при Франции»

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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги «Гран-при Франции». Британец финишировал вторым.

«Вообще гонка получилась очень тяжелой, поскольку у меня в кокпите сломалась система подачи питьевой воды. Но с учетом того, как сильно мы отставали от лидеров по ходу уик-энда, это просто отличный результат.

Надежность техники — это одна из вещей, в которых моя команда была поразительно хороша. Так что мои поздравления команде", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гонку выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третьим стал напарник Хэмилтона Джордж Расселл.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12658160/french-grand-prix-live-updates-from-race-as-charles-leclerc-starts-on-pole-ahead-of-max-verstappen
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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