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Сегодня, 18:39

Ферстаппен остался доволен победой в спринте перед «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен победой в спринт-заезде перед «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Старт получился не очень хорошо — не знаю, что тогда произошло, но колеса слишком сильно пробуксовали. После этого надо было сохранять спокойствие, и сначала казалось, что Шарль Леклер может держать более высокий темп.

Но прошло какое-то время, и мне удалось начать прессинговать Шарля. Думаю, что сегодня мы все-таки немного лучше работали с шинами, и под конец гонки это нам помогло.

Понимаю, что завтра ситуация опять может измениться, но сегодня на этих шинах у нас все получилось. Так что я доволен, что у нас в итоге была отличная спринтерская гонка», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
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