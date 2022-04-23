Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес.

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли 14-е и 11-е места соответственно.

Не смог финишировать пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй. Он столкнулся с Пьером Гасли из «Альфа Таури» и разбил болид.

По итогам гонки очки завоевали первые восемь пилотов. Отметим, что стартовая решетка на гонку будет сформирована по итогам спринта, а не квалификации, которая прошла днем ранее.

Гонка состоится 24 апреля в 16.00 по московскому времени.

Италия

Чемпионат мира

4-й этап

«Гран-при Эмилии-Романьи»

Спринт

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull)

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull)

4. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari)

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren)

7. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo)

8. Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine)

10. Мик Шумахер (Германия, Haas)

11. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes)

12. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri)

13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin)

14. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes)

15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin)

16. Эстебан Окон (Франция, Alpine)

17. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)

18. Александр Албон (Таиланд, Williams)

19. Николас Латифи (Канада, Williams)

20. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo)