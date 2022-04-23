Леклер рассказал о проблемах с шинами по ходу спринта «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, с какими трудностями столкнулся по ходу спринта «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Ближе к финишу у меня возникли проблемы с резиной — необходимо проанализировать причину перед завтрашней гонкой. Нужно быть уверенными, что мы готовы к борьбе за подиум.

Вплоть до начала проблем с резиной у меня был хороший темп, но ближе к финишу началась деградация передней левой шины», — цитирует Леклера BBC.

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем первого спринта в сезоне-2022 «Формулы-1». Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», а третьим — партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес.