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Сегодня, 19:07

Леклер рассказал о проблемах с шинами по ходу спринта «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, с какими трудностями столкнулся по ходу спринта «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Ближе к финишу у меня возникли проблемы с резиной — необходимо проанализировать причину перед завтрашней гонкой. Нужно быть уверенными, что мы готовы к борьбе за подиум.

Вплоть до начала проблем с резиной у меня был хороший темп, но ближе к финишу началась деградация передней левой шины», — цитирует Леклера BBC.

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем первого спринта в сезоне-2022 «Формулы-1». Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», а третьим — партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес.

Феррари
Шарль Леклер
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