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Ферстаппен доволен поведением болида во время свободных практик

02:57
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после свободных практик на Гран-при Бахрейна. Он показал лучший результат в обоих заездах.

«Условия сегодня были иными, чем на тестах, но все хорошо, — цитирует Ферстаппена Autosport. - Я доволен поведением машины. Конечно, надо еще чуть поработать с балансом и шинами, но в целом меня все устраивает.

Завтра будет новый день. Ветер ожидается сильнее, чем сегодня, а нынешние машины очень к нему чувствительны. Постараемся адаптироваться. Начало уик-энда получилось хорошим».

Квалификация начнется в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/68622-maks-ferstappen-ya-dovolen-povedeniem-mashiny-horoshee-nachalo

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