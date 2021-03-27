Ферстаппен доволен поведением болида во время свободных практик
02:57
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после свободных практик на Гран-при Бахрейна. Он показал лучший результат в обоих заездах.
«Условия сегодня были иными, чем на тестах, но все хорошо, — цитирует Ферстаппена Autosport. - Я доволен поведением машины. Конечно, надо еще чуть поработать с балансом и шинами, но в целом меня все устраивает.
Завтра будет новый день. Ветер ожидается сильнее, чем сегодня, а нынешние машины очень к нему чувствительны. Постараемся адаптироваться. Начало уик-энда получилось хорошим».
Квалификация начнется в 18.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/68622-maks-ferstappen-ya-dovolen-povedeniem-mashiny-horoshee-nachalo
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