Ферстаппен доволен поведением болида во время свободных практик

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после свободных практик на Гран-при Бахрейна. Он показал лучший результат в обоих заездах.

«Условия сегодня были иными, чем на тестах, но все хорошо, — цитирует Ферстаппена Autosport. - Я доволен поведением машины. Конечно, надо еще чуть поработать с балансом и шинами, но в целом меня все устраивает.

Завтра будет новый день. Ветер ожидается сильнее, чем сегодня, а нынешние машины очень к нему чувствительны. Постараемся адаптироваться. Начало уик-энда получилось хорошим».

Квалификация начнется в 18.00 по московскому времени.