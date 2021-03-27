Леклер удивлен результатами «Феррари» в первый день «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги двух первых сессий свободных заездов «Гран-при Бахрейна».

«Мы провели хороший день. Не ожидал, что наша машина окажется настолько конкурентоспособной, хотя, возможно, об этом еще рано говорить. Первая практика прошла для меня хорошо, во второй были небольшие проблемы, я не мог проехать круг так, как хотел. Впереди много работы, наша команда очень мотивирована», — приводит Motorsport слова Леклера.

В первой практике Леклер показал пятое время, по итогам второй сессии монегаск занял 12-ю строчку. Его партнер по команде, Карлос Сайнс стал 8-м в первой сессии и 4-м во второй.

«Гран-при Бахрейна» проходит с 26 по 28 марта.