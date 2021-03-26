Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах с состоянием болида

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон после свободных практик на «Гран-при Бахрейна» признал, что его болид не в идеальном состоянии.

«Машина не в том состоянии, в каком нам бы хотелось ее видеть к этому уик-энду, — цитирует Хэмилтона Autosport. 26 марта — Ситуация выправляется, но она все еще не идеальна, и мы продолжаем работать не покладая рук. Мы полагали, что «Ред Булл» будет примерно там, где они сейчас, — в лидерах, но и «Макларен» в отличной форме. Приятно, что они сделали шаг вперед. Интересно, какой у всех темп на длинных отрезках.

Ключом к этой трассе будет стабильность и умение сохранять шины. Для нас плохо, что в воскресенье будет ветрено, потому что задняя часть машины все время норовит сорваться в занос. Поясню для болельщиков: когда гонщик входит в поворот и задняя часть начинает двигаться, он пытается найти критическую точку, после которой машина теряет стабильность".

Лучшее время по итогам обеих сессий показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.