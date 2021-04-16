Ферстаппен досрочно завершил участие во второй практике «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за поломки болида

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завершил выступление во второй сессии свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи».

Голландец был вынужден остановиться на трассе из-за технических неполадок.

«Гран-при Эмилии-Романьи» проходит с 16 по 18 апреля. По итогам первой практики этапа Ферстаппен занял третье место.