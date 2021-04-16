Ферстаппен досрочно завершил участие во второй практике «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за поломки болида
16:15
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завершил выступление во второй сессии свободных заездов «Гран-при Эмилии-Романьи».
Голландец был вынужден остановиться на трассе из-за технических неполадок.
? YELLOW FLAGS: VSC deployed ?@Max33Verstappen has stopped on track after losing drive #ImolaGP ?? #F1 pic.twitter.com/DGWp9CvQfZ— Formula 1 (@F1) April 16, 2021
«Гран-при Эмилии-Романьи» проходит с 16 по 18 апреля. По итогам первой практики этапа Ферстаппен занял третье место.
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