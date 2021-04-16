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В «Хаас» высказались о разворотах Мазепина

15:47
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Руководитель команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о разворотах российского гонщика Никиты Мазепина во время первой практики «Гран-при Эмилии-Романьи».

«В какой-то момент количество разворотов должно сократиться, Никита очень старается. Возможно, даже слишком сильно старается. Ему нужно найти пределы в повороте. Мы можем лишь помочь ему, но сделать это должен он сам. Иногда процесс обучения может быть болезненным. Тем не менее, в какой-то момент Мазепин справится и у него все будет хорошо. Это часть обучения, я не планирую устанавливать ограничения на ошибки. Мне кажется, все решится само собой», — приводит Motorsport слова Штайнера.

Мазепин дважды развернулся во время первой практики «Гран-при Эмилии-Романьи». После второго разворота россиянин врезался в ограждение.

«Гран-при Эмилии-Романьи» проходит с 16 по 18 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.motorsport.com/f1/news/steiner-spinning-mazepin-trying-too-hard/6292508/

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