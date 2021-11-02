Фернандо Алонсо получил запоздалую награду на родине

В испанской Астурии, которая является родиной гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо, состоялась торжественная церемония Gala del Deporte de Asturias 2019, на которой чествовали героев спорта, имеющих отношение к этой провинции, сообщает Marca.

Из-за пандемии ее долго переносили, и вот только теперь Алонсо был награжден как лучший спортсмен 2019 года.

Он был отмечен за его достижения в гонках на выносливость, ведь в том сезоне он выступал в WEC за заводскую команду «Тойота» и вместе с напарниками по экипажу, Себастьеном Буэми и Казуки Накаджимой, выиграл чемпионский титул.