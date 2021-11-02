Автодром в Хересе будет основным запасным вариантом в сезоне 2022 года «Формулы-1»

Власти Андалусии заявили, что автодром в Хересе может принять гонку «Формулы-1» в следующем году в случае отмены одного из этапов.

«Мы — запасная трасса номер один. Как только какую-то из гонок отменят, мы попадем в календарь», — заявил вице-президент и министр туризма Андалусии Хуан Марин в интервью Marca.

Автодром придется модифицировать ради соответствия требованиям «Ф-1». Политик отметил, что это станет возможным благодаря европейскому финансированию.

Последний раз «Гран-при» в Хересе состоялся в 1997 году.