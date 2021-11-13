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Алонсо показал лучшее время во второй практике «Гран-при Бразилии», Мазепин — последний

19:12
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В Бразилии завершилась вторая свободная практика «Гран-при Сан-Паулу». Лучший результат показал пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, вторым стал лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — гонщик «Мерседеса» Валттери Боттаса.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнер по команде Мик Шумахер стал 19-м.

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Иван Шитик все материалы автора
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