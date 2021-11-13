ФИА не отдала заднее антикрыло Хэмилтону и разрешила «Мерседесу» поменять деталь
18:00
Международная автомобильная федерация (ФИА) продолжает изучать возможное несоответствие болида Льюиса Хэмилтона регламенту, сообщает BBC.
После квалификации «Гран-при Сан-Паулу» обнаружилось, что система DRS на машине Хэмилтона работает некорректно, и пилоту грозит исключение из протокола. Стюарды пока не вынесли решение.
ФИА не отдала подозрительное заднее антикрыло «Мерседесу», и команда не успеет установить оригинальную деталь. В то же время немецкой команде разрешили поставить новый элемент в условиях закрытого парка.
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