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ФИА не отдала заднее антикрыло Хэмилтону и разрешила «Мерседесу» поменять деталь

18:00
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Международная автомобильная федерация (ФИА) продолжает изучать возможное несоответствие болида Льюиса Хэмилтона регламенту, сообщает BBC.

После квалификации «Гран-при Сан-Паулу» обнаружилось, что система DRS на машине Хэмилтона работает некорректно, и пилоту грозит исключение из протокола. Стюарды пока не вынесли решение.

ФИА не отдала подозрительное заднее антикрыло «Мерседесу», и команда не успеет установить оригинальную деталь. В то же время немецкой команде разрешили поставить новый элемент в условиях закрытого парка.

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Иван Шитик все материалы автора
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