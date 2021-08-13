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Сезон «Формулы-1» может завершиться пятью гонками на Ближнем Востоке

18:02
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Стал известен возможный календарь сезона-2021 «Формулы-1», утверждает The Guardian.

Гонки в Турции, Мексике, Бразилии и Японии остаются под вопросом. Проведение дополнительных гонок в Европе является маловероятным.

Предполагается, что «Гран-при Катара» займет свободный слот 21 ноября, а Бахрейн проведет вторую гонку в этом году — возможно, на укороченной конфигурации. Обсуждается возможность организации двух этапов в Саудовской Аравии. Кроме этого, не исключено, что новая трасса в Джидде примет заключительную гонку сезона, а «Гран-при Абу-Даби» пройдет раньше, чем планировалось.

«Формула-1» пока не объявляла об изменениях в календаре.

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Иван Шитик все материалы автора

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