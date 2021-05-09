Ермилин считает возможным возвращение Квята в «Формулу-1»

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин прокомментировал «СЭ» результаты «Гран-при Испании». Россиянин Никита Мазепин на «Хаас» занял последнее место.

«Гонка временами захватывала, было интересно. Команда «Мерседеса» как будто детей обыграла. Это фантастически: и тактика, и пилотаж потрясающий. Просто молодцы, они вне конкуренции. Что касается Цуноды, который пришел на место Квята, а сегодня единственный сошел с трассы, то его приход планировался, видимо, заранее, еще до того, как «Хонда» объявила о своем уходе из «Ф-1». Так как для команды «Ред Булла» это произошло неожиданно, им не до того было, чтобы менять планы с приходом Цуноды. Плюс, он достаточно неплохо проявил себя в прошлом году», — сказал Ермилин «СЭ».

Ермилин считает, что приход Юки Цуноды на место Даниила Квята сложился, скорее, из-за политических и экономических причин.

«С точки зрения спортивного результата, первая гонка давала надежду на то, что это допустимое решение, но если будет продолжаться то, что происходит последние три гонки, оно окажется неверным. Возможно ли возвращение Квята? Вполне вероятно. Но если это произойдет второй раз, то это настолько нарушит всю идеологию, которая закладывалась в «Альфа Таури» как в команду для выращивания молодых пилотов программы «Ред Булл». Если это произойдет, это полностью дискредитирует те идеи, которые были вложены в «Альфа Таури»», — добавил Ермилин.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании» «Формулы-1». Британец в шестой раз в карьере побеждает на трассе в Испании. Второй результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришел еще один гонщик «Мерседеса» — Валттери Боттас.

(Екатерина Звенигородская)