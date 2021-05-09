Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала результаты «Гран-при Испании».

«Впечатлило, как принял старт Макс Ферстаппен. Надеялась, что он удержится на довольно изношенных покрышках и победа будет за ним. Что-то странное происходит со стратегией в «Ред Булле». На старте команда смотрится лучше, чем соперники, но в итоге все-таки проигрывает. В целом, сегодня меня впечатлил Макс и стратегия команды «Мерседес». Порадовал меня и Леклер, он действительно лидер команды», — сказала Косаченко «СЭ».

«Рада, что Мазепин финишировал. Сейчас Никите нужно немного времени, чтобы привыкнуть к нестабильной задней оси машины. Она доставляет ему дискомфорт. А в целом все его результаты более-менее стабильны», — добавила Косаченко.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании» «Формулы-1». Второй результат показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришел еще один гонщик «Мерседеса» — Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин на «Хаас» занял последнее место и стал 19-м.

Также Косаченко поздравила российского гонщика Александра Смоляра, выступающего за команду ART, с победой на первой гонке сезона «Формулы-3» в Барселоне, так как это один из важнейших шагов на пути к «Ф-1».

(Ангелина Коляда)