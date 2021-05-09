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Мазепин: «Я здесь не для того, чтобы уступать всем и каждому»

19:37
Никита Мазепин. Фото Haas.
Никита Мазепин. Фото Haas.
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин подвел итоги «Гран-при Испании». Мазепин не смог опередить никого из соперников и в третий раз подряд замкнул протокол гонки.

«Это еще один шаг вперед. Для меня очень полезно доводить гонки до финиша, ведь так ты учишься быстрее всего. Но сегодня я буду засыпать, понимая, что почти целиком отдал себя физически и психологически.

К сожалению, с такой машиной сложно добиться чего-то сильно большего. По сравнению с квалификацией баланс изменился очень сильно, и нам нужно понять, в чем тут дело.

Я здесь не для того, чтобы уступать всем и каждому. У меня есть собственная гонка и собственные задачи. Так что уик-энд получился чистым, но в Монако надо добиваться большего», — приводит слова россиянина Motorsport.

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