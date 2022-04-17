«У каждого должно быть право высказывать свою точку зрения». Мазепин ответил американскому журналисту

Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин в эфире CNN ответил на вопрос о своем отношении к политической ситуации в мире.

«Я много раз говорил, что мне важно сохранять нейтралитет по поводу политических событий. Я спортсмен, а не политик. Поэтому я создал фонд помощи спортсменам. Я четко понимаю, кем я являюсь. Повторюсь, что я спортсмен, у меня нет достаточно знаний в политике. Я лишь хочу отметить, что у каждого человека должно быть право высказывать свою точку зрения или не высказывать, если они не хотят», — сказал Мазепин.

Россиянин выступал за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 «Ф-1» американская команда расторгла контракт с Мазепиным. Его место занял датчанин Кевин Магнуссен, который был боевым пилотом «Хааса» с 2017 по 2020 год.