Феттель: «Не хочется терять места с долгой историей»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что «Формулы-1» должна стремиться к тому, чтобы сохранить классические «Гран-при» в календаре.

«Всегда интересно посещать новые места, при условии, что это хорошие и правильные для нас места. Конечно, надеешься, что новые трассы станут дополнением к классическим. Не хочется терять места с долгой историей: было бы ужасно лишиться Мельбурна и основных треков Европы.

У организаторов есть финансовый интерес проводить уик-энды в новых странах — в конце концов, «Ф-1» — это бизнес. Но для нас — спорт, наша страсть. Мы не смотрим на «Ф-1» как на бизнес, поэтому классические трассы много значат для нас из-за их истории и традиций», — цитирует Феттеля Motorsport.