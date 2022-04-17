Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выступил против исчезновения «Гран-при Монако» из календаря «Формулы-1».

«Если Монако пропадет из календаря, это будет шоком. Пожалуй, это самая культовая гонка в мире. Даже те, кто не увлекается «Формулой-1», так или иначе слышали о «Гран-при Монако», не важно, о гонках ли, или о каких-то вечеринках, связанных с этапом, или еще каких-то связанных с гонками мероприятиях.

Каждый гонщик должен испытать это на себе, потому что трасса в Монако, пожалуй, одна из самых сложных. Это моя любимая трасса. У меня особое отношение к этапам, которые считаются культовыми. Да, у меня есть домашний «Гран-при Франции», но и гонку в Монако я тоже считаю своего рода домашней. Также есть «Гран-при Бельгии» в Спа, что очень близко к моему родному городу, там меня тоже всегда поддерживают. Этапы в Спа и Монако — легендарные, это две моих самых любимых трассы. Это история «Формулы-1», они всегда должны быть в календаре», — приводит Autosport слова Гасли.

Контракт «Формулы-1» на проведение «Гран-при Монако» действует до конца 2022 года. В этом году этап пройдет с 27 по 29 мая.