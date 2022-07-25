Вильнев — о титульной гонке в «Формуле-1»: «Даже когда Леклер выигрывает, Ферстаппен финиширует следом»

Чемпион мира-1997 Жак Вильнев подвел итоги «Гран-при Франции».

По словам бывшего канадского гонщика, пилот «Феррари» Шарль Леклер упустил возможность побороться коллегой их «Ред Булла» Максом Ферстаппеном за титул «Формулы-1».

Гонку выиграл Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку напарник Хэмилтона Джордж Расселл.

«Леклер допустил непозволительную ошибку, о чем он сам сказал в интервью после гонки. Шарль здорово справлялся с прессингом в Австрии, но во Франции держался намного хуже. Вот это и есть разница между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном, который таких ошибок не допускает.

Что касается борьбы за титул, то даже когда Шарль выигрывает, Макс финиширует следом, так что это отставание не отыграть. В этом сезоне борьбу за титул ведут два гонщика с более-менее равными машинами, но у одной из них уже большое преимущество. Это хороший пример того, как упускается титул», — написал Вильнев в авторской колонке на Formula1.nl.

Отметим, что в первой части гонки лидировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, но он был вынужден сойти.

В личном зачете Ферстаппен лидирует с 233 очками, второй — Леклер с 170 очками. Третье место занимает Перес — 163.