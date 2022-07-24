Перес объяснил, почему не смог попасть на подиум «Гран-при Франции»

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес рассказал, из-за чего он лишился шанса на подиум «Гран-при Франции».

В момент завершения режима виртуального автомобиля безопасности его обогнал Джордж Расселл из «Мерседеса». Мексиканец финишировал четвертым.

«Мне очень не повезло с виртуальной машиной безопасности. Я получил сообщение, что режим закончится в девятом повороте, и готовился. Но он не завершился, а потом мне сообщили, что это произойдет в 12-м повороте. Все было слишком плотно. Похоже, Джордж получил другую информацию и лучше подготовился.

Система сработала абсолютно неверно, что-то произошло. Сначала сообщили, что режим закончится в девятом повороте, а его отключили в 13-м», — приводит слова Переса RaceFans.

Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку Расселл.