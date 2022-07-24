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24 июля, 23:52

Перес объяснил, почему не смог попасть на подиум «Гран-при Франции»

Антон Иванов
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Пилот «Ред Булла» Серхио Перес рассказал, из-за чего он лишился шанса на подиум «Гран-при Франции».

В момент завершения режима виртуального автомобиля безопасности его обогнал Джордж Расселл из «Мерседеса». Мексиканец финишировал четвертым.

«Мне очень не повезло с виртуальной машиной безопасности. Я получил сообщение, что режим закончится в девятом повороте, и готовился. Но он не завершился, а потом мне сообщили, что это произойдет в 12-м повороте. Все было слишком плотно. Похоже, Джордж получил другую информацию и лучше подготовился.

Система сработала абсолютно неверно, что-то произошло. Сначала сообщили, что режим закончится в девятом повороте, а его отключили в 13-м», — приводит слова Переса RaceFans.

Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку Расселл.

Источник: https://www.racefans.net/2022/07/24/totally-wrong-virtual-safety-car-message-cost-me-third-place-perez/
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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