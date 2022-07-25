Сайнс защищает «Феррари» на фоне критики в адрес действий команды на «Гран-при Франции»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс защищает действия команды на «Гран-при Франции», после того как его направила на пит-стоп в тот момент, когда он обгонял гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.

«Я думаю, что команда проделала очень хорошую работу. Каждый раз, когда возникает сложный момент в стратегии, мы обсуждаем это, но наши действия не катастрофичны, как говорят многие. Нам нравится обсуждать проблемы, мы открыты для разговоров. Да, я был в середине обгона, но команда считает, что это был правильный момент, чтобы остановиться на пит-стоп», — приводит слова Сайнса racingnews365.

Сайнс на «Гран-при Франции» стартовал с 19-й позиции и смог подняться на 5-е место. Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку напарник Хэмилтона Джордж Расселл.