В «Формуле-1» планируют провести 8 дней тестов перед сезоном-2022
13 октября, 12:58
В «Формуле-1» планируют провести 8 тестовых дней перед сезоном-2022, сообщает RaceFans.
Первую часть предсезонных тестов хотят провести в Барселоне с 21 по 25 февраля, вторую — в Бахрейне с 10 по 12 марта. Идея увеличить количество тестовых дней практически в 3 раза возникла, поскольку с 2022 года в действие вступает новый регламент «Формулы-1» и командам необходимо больше времени, чтобы обкатать болиды.
В данный момент неизвестно, будет ли это предложение утверждено на заседании Всемирного совета ФИА. В 2021 году у команд было 3 тестовых дня перед стартом сезона.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/10/13/pre-season-testing-extended-to-eight-days-in-latest-f1-calendar-plans/
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