В «Формуле-1» планируют провести 8 дней тестов перед сезоном-2022

В «Формуле-1» планируют провести 8 тестовых дней перед сезоном-2022, сообщает RaceFans.

Первую часть предсезонных тестов хотят провести в Барселоне с 21 по 25 февраля, вторую — в Бахрейне с 10 по 12 марта. Идея увеличить количество тестовых дней практически в 3 раза возникла, поскольку с 2022 года в действие вступает новый регламент «Формулы-1» и командам необходимо больше времени, чтобы обкатать болиды.

В данный момент неизвестно, будет ли это предложение утверждено на заседании Всемирного совета ФИА. В 2021 году у команд было 3 тестовых дня перед стартом сезона.