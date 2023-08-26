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Сегодня, 21:40

Расселл: «Завтра у «Мерседеса» будут хорошие шансы побороться за место на подиуме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации «Гран-при Нидерландов». Он занял третье место.

«Действительно отличная сессия. Квалификация была одной из моих сильных сторон в начале сезона, но вот в последнее время все шло немного не так. Хорошо, что в чемпионате был перерыв, я вернулся со свежими идеями, перезагрузившись, и завтра у нас будут хорошие шансы побороться за место на подиуме. Гонка будет захватывающей. Уверен, Макса ждет приятная воскресная поездка, он будет махать трибунам и все такое. Мы же, надеюсь, сможем побороться с Алексом Албоном, Ландо Норрисом и остальными ребятами», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации, вторым стал гонщик «Макларен» Ландо Норрис.

Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет 27 августа. Начало — в 16.00 мск.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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