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Сегодня, 21:08

Хюлькенберг: «У меня не слишком высокие ожидания от гонки»

Алина Савинова
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мнением квалификации «Гран-при Нидерландов». Немецкий автогонщик стал 15-м.

«Мы проехали весь круг без ошибок, что было трудно сделать в таких условиях. Но с точки зрения темпа этого все равно оказалось недостаточно. Мы будем готовы к гонке и сделаем все, что в наших силах. Хотя, если честно, у меня не слишком высокие ожидания», — заявил Хюлькенберг.

Лучшее время в квалификации показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Ландо Норрис из «Макларена», третье — гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет 27 августа и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.speedweek.com/formel1/news/212572/Nico-Huelkenberg-Keine-allzu-hohen-Erwartungen.html
Формула-1
Нико Хюлькенберг
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