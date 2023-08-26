Хюлькенберг: «У меня не слишком высокие ожидания от гонки»

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился мнением квалификации «Гран-при Нидерландов». Немецкий автогонщик стал 15-м.

«Мы проехали весь круг без ошибок, что было трудно сделать в таких условиях. Но с точки зрения темпа этого все равно оказалось недостаточно. Мы будем готовы к гонке и сделаем все, что в наших силах. Хотя, если честно, у меня не слишком высокие ожидания», — заявил Хюлькенберг.

Лучшее время в квалификации показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Ландо Норрис из «Макларена», третье — гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет 27 августа и начнется в 16.00 по московскому времени.