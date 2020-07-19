Джоди Эггинтон: «Пришлось перенести второй пит-стоп Квята»

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от выступления команды на «Гран-при Венгрии». Российский гонщик Даниил Квят показал 12-й результат, а его партнер Пьер Гасли не смог финишировать.

— Мы сегодня показали не лучший результат, — цитирует официальный сайт «Альфа Таури» Эггинтона. — Из-за проблемы с коробкой передач нам пришлось срочно снять с гонки машину Пьера, а Даниила мы не смогли поднять в очки, что разочаровывает. Шины, которые мы выбрали на первом пит-стопе, пострадали сильнее, чем мы ожидали, поэтому пришлось перенести второй пит-стоп Даниила. С прогнозом, что дождя не будет, мы не имели возможности вернуться в борьбу за очки и заняли 12-е место.

В целом, несмотря на то, что в эти выходные болид показывал неплохой темп, мы не набрали очки, и нам предстоит серьезная работа в преддверии следующей гонки.