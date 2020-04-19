Даниил Квят: «Уже на телеге в супермаркете представляю, что гоняюсь»

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят в Instagram провел эфир с соотечественником Виталием Петровым и рассказал, как проводит время на карантине. Из-за пандемии коронавируса старт сезона отложен до лета.

— Не привык к такой жизни, — сказал Квят. — Странный медленный ритм. Бегаю несколько раз в день, работаю на боксерской груше. В Монако все достаточно жестко. Можно выходить, но максимум на километр от дома — только в супермаркет, аптеку. Закупаюсь в супермаркете дней на пять. С 22 вечера до 6 утра на улицу вообще выходить запрещено.

Уже на телеге в супермаркете представляю, что гоняюсь. Если бы картинг хотя бы был открыт, позанимался бы, но закрыто абсолютно все. Только симулятор, немного катаюсь, Gran Turismo.