Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от «Гран-при Эмилии-Романьи», который пройдет на трассе в Имоле.

— С нетерпением жду начала этапа, — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Квята. — В Имоле очень интересная трасса, мы проехали здесь несколько кругов, провели съемочный день. Я знаком с автодромом по выступлениям в «Формуле-Рено» 8 лет назад. Это приятная трасса старой школы, с классными поворотами. Приятно вновь видеть Имолу в календаре «Формулы-1». Думаю, мы здесь можем быть конкурентоспособны. Это еще одна домашняя гонка для нас, третья в Италии, а у меня ведь был еще и «Гран-при России». Мне нравится, что у нас много гонок в Италии в этом году, у этой страны сильная связь с автоспортом.

Тем не менее, в этот раз выводы нужно будет делать быстрее, ведь этап будет длиться лишь два дня, а не три, как обычно. Из-за нехватки времени есть риск не подобрать нужные настройки. Впрочем, условия одинаковы для всех. Нам надо просто действовать активно и правильно с самого начала.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 31 по 1 ноября.