Даниил Квят: «Мы выбрали неправильную стратегию»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал выступление на «Гран-при Бельгии». Российский гонщик занял 11-е место.

«Думаю, что сегодня мы выбрали неправильную стратегию, поэтому нам придется пересмотреть нашу гонку, — написал Квят в Twitter. — Мы не могли знать об автомобиле безопасности до старта, поэтому разделили стратегии. К сожалению, я допустил ошибку.

Нужно было стартовать на «харде», у меня постоянно возникало чувство, что я оказываюсь не в том месте и не в то время