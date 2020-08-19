Даниил Квят: «Думаю, я прибавлю в квалификации»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о своих выступлениях в квалификациях в сезоне-2020. Квят был хуже партнера по команде, Пьера Гасли, во всех шести квалификациях этого года.

— Квалификация в Испании прошла немного лучше, чем на «Гран-при 70-летия», но я все еще недоволен тем, как машина работает на быстром круге, — цитирует пресс-служба «Альфа Таури» Квята. — Нужно продолжать искать причину проблем. Думаю, что в конце концов я все же прибавлю.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 августа в Бельгии.