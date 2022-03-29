Daily Mail: экс-президент ФИА Мосли покончил жизнь самоубийством

Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Макс Мосли ушел из жизни в результате самоубийства, утверждает Daily Mail.

По информации британского издания, Мосли страдал онкологическим заболеванием.

Сообщается, что перед смертью экс-президент ФИА оставил записку на своей двери: «Не входите, позвоните в полицию». Другая записка у столика Мосли сообщала, что у него «не было выбора».

Мосли был основателем команды «Марч», выступавшей в «Формуле-1» с 1970 по 1992 год, а в 1993-м возглавил ФИА. За время своего президентства он приложил много усилий для повышения безопасности в автоспорте.