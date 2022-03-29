Боттас: «В «Формуле-1» пообещали, что будут проводить гонки в местах, где безопасность гарантирована на 100 процентов»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, что «Формула-1» пообещала проводить гонки в местах, где будет обеспечена максимальная безопасность.

«Этап в Саудовской Аравии был непростым. Совещание гонщиков в пятницу затянулось, хотя в некоторых местах в таких переговорах нет необходимости. В «Формуле-1» пообещали в будущем пересмотреть календарь, в том числе уже утвержденный на этот сезон, чтобы убедиться, что мы будем выступать там, где нам могут на 100 процентов гарантировать безопасность», — приводит RacingNews365 слова Боттаса.

В пятницу во время первой практики «Гран-при Саудовской Аравии» йеменские хуситы устроили ракетный обстрел нефтяных объектов в нескольких километрах от трассы, где проходил этап. В пятницу после второй свободной практики команды и пилоты провели длительное совещание, после которого решили продолжить участие в соревнованиях.