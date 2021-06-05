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Цунода и Сайнс попали в аварию во время квалификации «Гран-при Азербайджана»

17:36
Авария на «Гран-при Азербайджана». Фото «Формула-1».
Авария на «Гран-при Азербайджана». Фото «Формула-1».
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода попал в аварию во время третьего сегмента квалификации «Гран-при Азербайджана». После этого также в барьеры врезался гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. В итоге сессия завершилась красными флагами.

Цунода показал восьмой результат. Сайнс стал пятым. Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на 18-й позиции.

Гонка состоится 6 июня. Начало в 15.00 по московскому времени.

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