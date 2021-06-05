Цунода и Сайнс попали в аварию во время квалификации «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода попал в аварию во время третьего сегмента квалификации «Гран-при Азербайджана». После этого также в барьеры врезался гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. В итоге сессия завершилась красными флагами.

The incidents which brought qualifying to an end ?



Both Tsunoda and Sainz were okay following Turn 3 troubles ?#AzerbaijanGP ?? #F1 pic.twitter.com/0Hnm1PbSQR — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

Цунода показал восьмой результат. Сайнс стал пятым. Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на 18-й позиции.

Гонка состоится 6 июня. Начало в 15.00 по московскому времени.