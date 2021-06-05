Гасли удивлен скоростью своего болида в квалификации «Гран-при Азербайджана»

Пилот команды «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Азербайджана». Он занял четвертое место. Гонщик признался, что высокая скорость машины удивила его.

«Сегодня мы по-настоящему сражались за поул с «Феррари», «Мерседесом» и «Ред Булл», — цитирует Гасли Motorsport.com 5 июня. — Прежде с нами никогда не случалось ничего подобного. До конца второго сектора я был вровень с ними, а проиграл только на последней длинной прямой.

Даже удивительно, насколько здорово сегодня ехала машина. Я не знаю, что позволило показать такой результат. С самого начала сезона — Монако не в счет, там совершенно особые условия — нашим слабым местом были медленные повороты. Здесь других почти нет, однако мы очень сильны. Надо внимательно разобраться, что позволило ехать так быстро».

Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин на 18-й позиции.

Гонка состоится 6 июня. Начало в 15.00 по московскому времени.