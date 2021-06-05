Ферстаппен разочарован итогом квалификации «Гран-при Азербайджана»

Пилот команды «Ред Булл» поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Азербайджана». Он занял третье место.

«Да, я разочарован, — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации. — Все складывалось хорошо для нас, но не повезло. Такое случается на городских трассах.

У нас отличная машина и отличный гоночный темп. Завтра мы будем зарабатывать очки. Сегодня лишь квалификация. Мы видели, сколько всего произошло. Завтра мы поборемся. Хочется, чтобы старт гонки был чистым и без проблем».

Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин на 18-й позиции.

Гонка состоится 6 июня. Начало в 15.00 по московскому времени.