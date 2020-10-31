Боттас выиграл квалификацию «Гран-при Эмилии-Романьи», Квят стал 8-м
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи».
Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».
Россиянин Даниил Квят по итогам квалификации стал восьмым, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли стартует с четвертой позиции.
Италия
Чемпионат мира
13-й этап
«Гран-при Эмилии-Романьи»
Квалификация
1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.13,609
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.13,706
3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.14,176
4. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.14,502
5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.14,520
6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.14,572
7. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.14,616
8. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.14,696
9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.14,814
10. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.14,911
11. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.15,061
12. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.15,201
13. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.15,323
14. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.15,385
15. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.15,494
16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.15,918
17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.15,939
18. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.15,953
19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.15,987
20. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.16,208