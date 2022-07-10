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Сегодня, 13:42

Боттас стартует с пит-лейн на «Гран-при Австрии» из-за замены переднего крыла

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас стартует с пит-лейн на «Гран-при Австрии», сообщает журналист MotorsportWeek Филлип Хортон.

На болид финна установили новое переднее крыло. Изначально гонщик должен был стартовать с последнего, 20-го места из-за замены силовой установки, но из-за новых изменений он начнет гонку с пит-лейн.

Гонка «Формулы-1» в рамках «Гран-при Австрии» состоится сегодня, 10 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Источник: https://twitter.com/PHortonF1/status/1546077850519932929
Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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