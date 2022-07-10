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Сегодня, 11:58

«Альпин» установил новый двигатель на болид Алонсо перед гонкой в Австрии

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Альпин» заменил двигатель на болиде пилота Фернандо Алонсо, сообщает журналист Альберт Фабрега.

Вчера, 9 июля гонщик не смог выйти на старт спринт-гонки «Формулы-1» в рамках «Гран-при Австрии» из-за технических проблем.

Машина испанца заглохла на стартовой решетке. Он должен был стартовать с пит-лейн, но в итоге команда приняла решение не выпускать гонщика на трассу.

Гонка в рамках «Гран-при Австрии» состоится сегодня, 10 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Источник: https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1546054049933434880
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
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