«Альпин» установил новый двигатель на болид Алонсо перед гонкой в Австрии

«Альпин» заменил двигатель на болиде пилота Фернандо Алонсо, сообщает журналист Альберт Фабрега.

Вчера, 9 июля гонщик не смог выйти на старт спринт-гонки «Формулы-1» в рамках «Гран-при Австрии» из-за технических проблем.

Машина испанца заглохла на стартовой решетке. Он должен был стартовать с пит-лейн, но в итоге команда приняла решение не выпускать гонщика на трассу.

Гонка в рамках «Гран-при Австрии» состоится сегодня, 10 июля. Начало — в 16.00 (мск).