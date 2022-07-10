Гасли прокомментировал столкновение с Хэмилтоном во время спринта на «Гран-при Австрии»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал столкновение с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» во время спринта на «Гран-при Австрии».

«Я расстроен. Мы стартовали в спринте в топ-10, но еще до первого поворота все было кончено. Я не совсем знаю, что случилось, так что мне нужно позднее все изучить. Но я был рядом с Льюисом, а потом внезапно моя машина оказалась в неверном направлении относительно трассы. Левая часть автомобиля после этого была сломана, так что оставшуюся часть гонки болид был ужасен в управлении», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.

Столкновение случилось на старте спринта. Хэмилтон задел болид Гасли, после чего Пьера развернуло.