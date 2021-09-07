Боттас рассказал о сроке контракта с «Альфа Ромео»
Пилот «Формулы-1» Валттери Боттас рассказал о сроке контракта с командой «Альфа Ромео», за которую будет выступать с сезона-2022.
«Я чувствую большое облегчение. Все прояснилось, и я знаю, чем буду заниматься в ближайшие три с половиной года. Груз упал с плеч, и я могу сосредоточиться на работе.
Мой контракт зависит от многих вещей, но да, думаю, я проведу в команде как минимум три года. Для меня многолетний контракт очень важен. Я фактически всю карьеру обновлял соглашения каждый сезон. Прекрасно, когда у тебя есть возможность сосредоточиться на долгосрочных планах", — приводит слова Боттаса MTV Sports.
С 2017 года Боттас выступал за «Мерседес». В команде со следующего сезона его заменит Джордж Расселл.
Дополнительная информация:
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tallaisen-sopimuksen-valtteri-bottas-solmi-alfa-romeon-kanssa-tyorauha-turvattu-taakka-lahtee-hartioilta/8229030
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