Боттас рассказал о сроке контракта с «Альфа Ромео»

Пилот «Формулы-1» Валттери Боттас рассказал о сроке контракта с командой «Альфа Ромео», за которую будет выступать с сезона-2022.

«Я чувствую большое облегчение. Все прояснилось, и я знаю, чем буду заниматься в ближайшие три с половиной года. Груз упал с плеч, и я могу сосредоточиться на работе.

Мой контракт зависит от многих вещей, но да, думаю, я проведу в команде как минимум три года. Для меня многолетний контракт очень важен. Я фактически всю карьеру обновлял соглашения каждый сезон. Прекрасно, когда у тебя есть возможность сосредоточиться на долгосрочных планах", — приводит слова Боттаса MTV Sports.

С 2017 года Боттас выступал за «Мерседес». В команде со следующего сезона его заменит Джордж Расселл.