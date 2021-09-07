Хэмилтон заявил, что Расселл заслужил место в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал новость о том, что с сезона-2022 его напарником станет Джордж Расселл.

«Хочу поприветствовать Джорджа Расселла в нашей команде.

Помню, как я с ним встретился: он был молод и мечтал стать гонщиком «Формулы-1». Тогда я сам только недавно реализовал свою мечту о попадании в «Ф-1», так что понимаю, что для него значит этот день, что он чувствует.

Джордж — прекрасный пример для всех детей — мечты сбываются, если ты им следуешь. Он по праву заслужил место в нашей команде упорной работой. Не терпится понаблюдать за его ростом и поработать вместе ради прогресса «Мерседеса». Увидимся в следующем году", — написал Хэмилтон в Instagram.

В «Мерседесе» Раселл заменит Валттери Боттаса, который в следующем сезоне будет выступать за «Альфа Ромео».