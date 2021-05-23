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Боттас прекратил борьбу на «Гран-при Монако»

16:48
Болид Валттери Боттаса. Фото "Формула-1".
Болид Валттери Боттаса. Фото &quot;Формула-1&quot;.
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Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас был вынужден сойти с дистанции на «Гран-при Монако».

Гонщик зашел на пит-стоп на 31-м круге, однако механики так и не смогли поменять покрышку по техническим причинам. В итоге Боттас не сумел продолжить гонку.

Лидирует на данный момент пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

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