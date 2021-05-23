Боттас прекратил борьбу на «Гран-при Монако»
16:48
Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас был вынужден сойти с дистанции на «Гран-при Монако».
LAP 31/78— Formula 1 (@F1) May 23, 2021
Drama in the pit lane!
Mercedes cannot get the nut off the front right tyre... Bottas is OUT!#MonacoGP ?? #F1 pic.twitter.com/U1nQfz1eIK
Гонщик зашел на пит-стоп на 31-м круге, однако механики так и не смогли поменять покрышку по техническим причинам. В итоге Боттас не сумел продолжить гонку.
Лидирует на данный момент пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
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