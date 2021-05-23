Боттас прекратил борьбу на «Гран-при Монако»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас был вынужден сойти с дистанции на «Гран-при Монако».

LAP 31/78



Drama in the pit lane!



Mercedes cannot get the nut off the front right tyre... Bottas is OUT!#MonacoGP ?? #F1 pic.twitter.com/U1nQfz1eIK — Formula 1 (@F1) May 23, 2021

Гонщик зашел на пит-стоп на 31-м круге, однако механики так и не смогли поменять покрышку по техническим причинам. В итоге Боттас не сумел продолжить гонку.

Лидирует на данный момент пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.