Леклер не сможет стартовать с поула в Монако из-за возникших проблем с коробкой передач перед стартом гонки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не сможет стартовать с поул-позиции в гонке на этапе «Формулы-1» в Монако. Перед стартом на болиде возникли проблемы с коробкой передач. Машину вернули в боксы и инженеры пытаются решить проблему.

В конце квалификации «Гран-при Монако» Леклер разбил свой болид, при этом он завоевал поул-позицию. Ранее сообщалось, что команда провела итоговый осмотр машины монегаска и пришла к заключению, что замена коробки передач не потребуется.

Гонка в рамках «Гран-при Монако» состоится сегодня, 23 мая. Начало — в 16.00 (мск).