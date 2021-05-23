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Леклер не сможет стартовать с поула в Монако из-за возникших проблем с коробкой передач перед стартом гонки

15:49
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер не сможет стартовать с поул-позиции в гонке на этапе «Формулы-1» в Монако. Перед стартом на болиде возникли проблемы с коробкой передач. Машину вернули в боксы и инженеры пытаются решить проблему.

В конце квалификации «Гран-при Монако» Леклер разбил свой болид, при этом он завоевал поул-позицию. Ранее сообщалось, что команда провела итоговый осмотр машины монегаска и пришла к заключению, что замена коробки передач не потребуется.

Гонка в рамках «Гран-при Монако» состоится сегодня, 23 мая. Начало — в 16.00 (мск).

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