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Сэрджант проведет тесты за «Уильямс» в Абу-Даби

20:35
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Пилот академии «Уильямс» Логан Сэрджант выступит на молодежных тестах в Абу-Даби. Он проведет день за рулем болида FW43B.

«Я с нетерпением жду своего первого заезда на машине «Формулы-1» и хочу поблагодарить команду за то, что доверили мне эту прекрасную возможность», — приводит слова Логана пресс-служба команды.

Тесты должны состояться по окончании сезона-2021 «Формулы-1». «Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.williamsf1.com/News/2021/Drivers/WILLIAMS-RACING-CONFIRMS-LOGAN-SARGEANT-FOR-TEST

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Екатерина Савостина все материалы автора
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