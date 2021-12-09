Сэрджант проведет тесты за «Уильямс» в Абу-Даби
20:35
Пилот академии «Уильямс» Логан Сэрджант выступит на молодежных тестах в Абу-Даби. Он проведет день за рулем болида FW43B.
«Я с нетерпением жду своего первого заезда на машине «Формулы-1» и хочу поблагодарить команду за то, что доверили мне эту прекрасную возможность», — приводит слова Логана пресс-служба команды.
Тесты должны состояться по окончании сезона-2021 «Формулы-1». «Гран-при Абу-Даби» пройдет с 10 по 12 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.williamsf1.com/News/2021/Drivers/WILLIAMS-RACING-CONFIRMS-LOGAN-SARGEANT-FOR-TEST
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