Боттас объяснил, почему разбил болид во время практики "Гран-при Австрии"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас прокомментировал свою аварию во время вторых свободных заездов "Гран-при Австрии".

– Все в норме – цитирует Боттаса Sky Sports F1. – На входе в 6-й поворот я просто потерял контроль над задней частью машины. Это произошло совершенно неожиданно, я попытался скорректировать занос, но было уже слишком поздно.

Сегодня днем дул сильный ветер, а трасса в Шпильберге не прощает ошибок. Но такое иногда случается.

В личном зачете 29-летний Валттери Боттас занимает вторую строчку, уступая лидеру и партнеру по команде Льюису Хэмилтону​ 36 баллов.

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