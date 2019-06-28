Боттас разбил болид во время второй практики в Австрии

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас разбил свой болид во время вторых свободных заездов "Гран-при Австрии". Он вылетел в стену в шестом повороте. Тренировочная сессия была остановлена красными флагами.
Отметим, что это не первый вылет в ходе пятничных свободных заездов. Также пилоты жалуются на неудобные бордюры на трассе.
❌ @ValtteriBottas contro le barriere— Sky Sport F1 (@SkySportF1) 28 июня 2019 г.
⚠ Distrutta la #Mercedes
🚩 Ancora bandiera rossa nelle #FP2 (⏱ -45’)
Il LIVE ➡ https://t.co/ALgBHW4ZNf#SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP pic.twitter.com/fMlsRp7Z23
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