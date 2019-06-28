Боттас разбил болид во время второй практики в Австрии

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас разбил свой болид во время вторых свободных заездов "Гран-при Австрии". Он вылетел в стену в шестом повороте. Тренировочная сессия была остановлена красными флагами.

Отметим, что это не первый вылет в ходе пятничных свободных заездов. Также пилоты жалуются на неудобные бордюры на трассе.